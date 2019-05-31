В ГП заявили, что Ходорковский вывел за границу 51 миллиард долларов

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Михаил Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу 51 миллиард долларов, сообщил советник генпрокурора России Салават Каримов в Михаил Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу 51 миллиард долларов, сообщил советник генпрокурора России Салават Каримов в документальном фильме НТВ "Кровавая империя Михаила Ходорковского".

По его сведениям, руководство ЮКОСа реализовало схему, при которой нефть и нефтепродукты продавались по цепочке подконтрольных компании фирм по все более возрастающей цене и в конце концов переходили к зарубежным структурам, связанным с Ходорковским.

Цель этой схемы, считает Каримов, - скрыть от миноритарных акционеров львиную долю прибыли и распределить ее только среди ближнего круга экс-главы ЮКОСа. В итоге, по его словам, "51 миллиард долларов выведен в зарубежные компании".

Как заявляют авторы фильма, именно этот вопрос стал главным для нового расследования Генпрокуратуры – "куда исчезли … деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров".

По словам Каримова, "значительная часть дивидендов находится в Голландии", однако это "куда больше 2 миллиардов долларов", о которых известно миноритариям компании.

"Только в это время туда были выведены 10 миллиардов долларов. Куда эти 10 миллиардов делись? Никто это не знает", - констатировал Каримов. При этом не уточняется, о каком именно временном промежутке он говорит.

В каком статусе сейчас находится этот уголовный процесс, неясно. В сюжете журналисты употребляют фразу "третье уголовное дело по ЮКОСу", однако если оно возбуждено, то расследовать его должна не Генпрокуратура (таких полномочий у нее нет с 2007 года), а Следственный комитет РФ.