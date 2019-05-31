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РИА Новости

Аэропорт Симферополя готовит сюрпризы для пассажиров

Вчера, 13:30
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПассажиры у здания терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Пассажиры у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
Пассажиры у здания терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Торжественная церемония присвоения имени мариниста Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя состоится в ближайшее время, пассажиров ждут сюрпризы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Президент России Владимир Путин в пятницу присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Торжественная церемония, посвященная присвоению имени Айвазовского, состоится в аэропорту в ближайшее время. На церемонии в том числе будут представлены проекты новых элементов, которые в ближайшем будущем появятся на территории аэровокзала и будут знакомить посетителей с личностью художника и его творчеством. Специальные сюрпризы ждут и вылетающих из аэропорта пассажиров", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Всероссийский проект "Великие имена России", в котором участвовал в том числе аэропорт Симферополя, был призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов. Крымчане наибольшее число голосов отдали за Айвазовского.
Русский живописец, мастер морского пейзажа Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля (17 июля по старому стилю) 1817 года в Феодосии (Крым). Его полотна имели большой успех, некоторые были куплены императором Николаем I. Художник создал около 6 тысяч картин, рисунков и акварелей. Маринист построил в родной Феодосии дом, где жил с 1845 года, а для горожан Айвазовский построил гимназию и библиотеку, археологический музей и картинную галерею. По его настоянию в городе был проведен водопровод, а также сооружен торговый порт и проведена железная дорога. В 1881 году Айвазовский избран первым почетным гражданином города Феодосии.
Айвазовский скончался в ночь на 2 мая (19 апреля по старому стилю) 1900 года в Феодосии и был похоронен на территории армянской церкви Святого Сергия (Сурб-Саркис). Его картины хранятся во многих странах мира, музеях и частных коллекциях. Крупнейшей является коллекция Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского, которая включает 416 работ, из них 141 - живопись, остальные - графика. В 1930 году в Феодосии у дома художника ему был воздвигнут памятник.
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