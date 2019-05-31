СМИ раскрыли схему получения Ходорковским контроля над ЮКОСом

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Михаил Ходорковский получил контроль над государственным ЮКОСом, расплатившись государственными же деньгами, хранившимися в банке "Менатеп", заявляют авторы расследования, вышедшего в пятницу на телеканале НТВ.

"По словам Гитаса Анилиониса [юриста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева], денежные средства, участвовавшие в конкурсах по покупке ЮКОСа, были позаимствованы у государства, которое в частном банке Ходорковского имело многочисленные счета", - рассказывается в документальном фильме "Кровавая империя Михаила Ходорковского".

По их сведениям, в "Менатепе" хранились деньги Министерства финансов, "Росвооружения" (предшественник "Рособоронэкспорта"), Налоговой службы и других государственных структур.