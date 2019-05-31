Депутат Госдумы предложил разделить пиво на "живое" и "мертвое"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается законодательно разделить пиво на "живое" и "мертвое".

"Пиво, не прошедшее процесс пастеризации, называется "живое пиво". Пиво, прошедшее процесс пастеризации, называется "мертвое пиво". Напиток, произведенный по такой же или схожей технологии с добав­лением и (или) использованием иных ингредиентов, чем указаны в статье 1 настоящего Федерального закона, называется "пивной суррогат", — говорится в проекте закона.

Он также выступил за запрет всей рекламы пастеризованного пива и суррогата, следует из базы данных нижней палаты парламента.