В Ингушетии пресекли деятельность группировки, легализовавшей мигрантов

МОСКВА/НАЛЬЧИК, 31 мая - РИА Новости. В Ингушетии пресечена деятельность преступной группы, которая занималась организацией нелегального пребывания на территории России, сообщил ЦОС ФСБ РФ.

"Пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации... Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.322.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

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В результате розыска были изъяты документы, которые предназначались для легализации пребывания иностранных граждан на территории России. Среди них поддельные миграционные карты и дата-штамп о пересечении границы, а также бланки свидетельств о рождении, заключении и расторжении брака, аттестаты об образовании, сертификаты специалистов различных специальностей и техника, которую использовали для подделки документов.

Отмечается, что в пресечении деятельности группы приняли участие сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии совместно с территориальным органом безопасности, МВД России по республике и подразделениями Росгвардии.