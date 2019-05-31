Организаторы фотосессии на мемориале в Новороссийске попали под статью

КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Организаторы фотосессии на мемориале "Малая земля" в Новороссийске, в которой использовался стилизованный "окровавленный" автомобиль, получили на двоих 12 суток административного ареста, сообщает пресс-служба городской администрации.

В среду в соцсетях появилось видео, на котором группа молодых людей, загнав "окровавленный" автомобиль прямо на мемориальный комплекс "Малая земля" в Новороссийске, устраивает прямо под памятником фотосессию. В четверг в ГУМВД по Краснодарскому краю сообщили, что нашла организаторов фотосессии, составила в отношении них протоколы по статье о мелком хулиганстве. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту фотосессии на мемориале "Малая земля".

"Сотрудниками полиции были незамедлительно установлены личности этих граждан. Ими оказались: двое мужчин – одному 35 лет, другому – 34, и девушка 33-х лет. А также правоохранителями собраны материалы о совершении мелкого хулиганства и нарушений правил проезда. Один из молодых людей получил 10, а девушка - двое суток административного ареста", - говорится в сообщении.