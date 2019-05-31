В Генпрокуратуре рассказали, как Ходорковский получил контроль над ЮКОСом

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. Михаил Ходорковский в середине 1990-х годов получил контроль над государственной компанией ЮКОС после того, как перечислил его тогдашнему руководству несколько сотен миллионов долларов. Об этом заявил советник генпрокурора Салават Каримов авторам документального фильма Михаил Ходорковский в середине 1990-х годов получил контроль над государственной компанией ЮКОС после того, как перечислил его тогдашнему руководству несколько сотен миллионов долларов. Об этом заявил советник генпрокурора Салават Каримов авторам документального фильма "Кровавая империя Михаила Ходорковского" , вышедшего на НТВ.

По словам Каримова, деньги получили Сергей Муравленко — первый директор ЮКОСа, первый вице-президент Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

"Ходорковский им гарантировал выплату стоимости 15-процентного пакета акций ЮКОСа, которая равнялась — уже рыночная стоимость — двум миллиардам долларов. И он реально заплатил <…> несколько сот миллионов на счета, которые были открыты в офшорах на этих четверых топ-менеджеров", — рассказал советник генпрокурора.

По данным телеканала, речь идет о 250 миллионах долларов. За это, полагает Генпрокуратура, руководители ЮКОСа пролоббировали в правительстве идею сконцентрировать акции компании "в руках эффективного инвестора".

Как утверждают авторы фильма, Муравленко тогда уже договорился с олигархами, что единственным инвестором должен стать Ходорковский.

В декабре 1995 года в результате организованного государством инвестиционного конкурса треть ЮКОСа (33 процента акций) продали "по бросовой цене" — за девять миллионов долларов, рассказывает Каримов.

По его словам, на тендер команда Ходорковского выставила две подконтрольные структуры — ЗАО "Лагуна" и "Реагент". Победила "Лагуна", причем, по условиям конкурса, она тут же получила право на выкуп еще 45 процентов акций.

"Это дикость была, потому что ты сперва докажи, что ты состоятельный, что ты не обманываешь. <…> Нет, вводится особое положение, и "Лагуна" выигрывает еще 45 процентов акций", — сказал советник генпрокурора.

Бывший совладелец ЮКОСа Алексей Голубович, участвовавший во множестве сделок, в беседе с журналистами НТВ подтвердил, что тендер был фикцией.

Сам Муравленко на вопрос телеканала, действительно ли он получил деньги от Ходорковского, назвал эти утверждения "глупостью".