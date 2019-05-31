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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Более тысячи представителей Китая примут участие в ПМЭФ-2019

Вчера, 13:10
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Петербургский международный экономический форум. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Более тысячи представителей Китая примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает Росконгресс.
Участие делегации Китая в Петербургском международном экономическом форуме обсуждалось на встрече советника президента РФ Антона Кобякова и посла Китайской Народной Республики в РФ Ли Хуэя.
Конгрессно-выставочный центр Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
Вчера, 03:40
Топ-менеджеры крупнейших итальянских компаний приедут на ПМЭФ
По словам посла, в делегацию Китая войдут порядка 1000 человек - представители китайских министерств, провинций, государственных и частных компаний, а также представители СМИ.
"Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Петербургский международный экономический форум в июне. В прошлом году он участвовал в Восточном экономическом форуме, и мы очень рады, что в этом году он возглавит нашу делегацию на ПМЭФ. Я думаю, что это яркое отражение особого характера наших отношений. Мы рады, что российская сторона также придает большое значение участию председателя КНР в форуме и готовы работать над дальнейшим развитием отношением России и Китая", - сказал Ли Хуэй, слова которого приводятся в сообщении.
28 мая, 22:35
Источник: США отказались отправлять официальных представителей на ПМЭФ
Отмечается, что стороны обсудили программу участия представителей делегации Китая в бизнес-диалоге "Россия - Китай", модераторами которого станут председатель совета директоров Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг и председатель Союза китайских предпринимателей Чжоу Лицюнь, а также во Втором российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
Также обсуждалось взаимодействие двух стран в области образования и поддержки малого и среднего бизнеса. На площадке ПМЭФ 7 июня запланировано подписание соглашений между Росконгрессом и China Media Group, также продолжается тесное взаимодействие в части информационного обмена между фондом и информационным агентством "Синьхуа".
Петербургский международный экономический форум
29 апреля, 15:14
На ПМЭФ-2019 пройдут бизнес-диалоги России с Австрией, Германией и Индией
Китайская сторона предложила провести на базе посольства презентации представителей бизнеса из российских регионов с целью укрепления связей и поиска потенциальных партнеров в Китае.
"Стабильно и поступательно развивающееся российско-китайское стратегическое партнерство является образцом современных межгосударственных отношений. Укрепление бизнес-диалога, обеспечение комфортных условий для развития инвестиционных проектов, обмен лучшими практиками между нашими странами, в том числе на таких мероприятиях, как ПМЭФ или ВЭФ, способствует ускорению реализации совместных масштабных проектов в различных областях экономики", - отметил Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
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25 мая, 12:37
Посол США в России подтвердил, что не поедет в этом году на ПМЭФ
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