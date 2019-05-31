Более тысячи представителей Китая примут участие в ПМЭФ-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Более тысячи представителей Китая примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает Росконгресс.

Участие делегации Китая в Петербургском международном экономическом форуме обсуждалось на встрече советника президента РФ Антона Кобякова и посла Китайской Народной Республики в РФ Ли Хуэя.

По словам посла, в делегацию Китая войдут порядка 1000 человек - представители китайских министерств, провинций, государственных и частных компаний, а также представители СМИ.

"Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Петербургский международный экономический форум в июне. В прошлом году он участвовал в Восточном экономическом форуме, и мы очень рады, что в этом году он возглавит нашу делегацию на ПМЭФ. Я думаю, что это яркое отражение особого характера наших отношений. Мы рады, что российская сторона также придает большое значение участию председателя КНР в форуме и готовы работать над дальнейшим развитием отношением России и Китая", - сказал Ли Хуэй, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили программу участия представителей делегации Китая в бизнес-диалоге "Россия - Китай", модераторами которого станут председатель совета директоров Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг и председатель Союза китайских предпринимателей Чжоу Лицюнь, а также во Втором российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Также обсуждалось взаимодействие двух стран в области образования и поддержки малого и среднего бизнеса. На площадке ПМЭФ 7 июня запланировано подписание соглашений между Росконгрессом и China Media Group, также продолжается тесное взаимодействие в части информационного обмена между фондом и информационным агентством "Синьхуа".

Китайская сторона предложила провести на базе посольства презентации представителей бизнеса из российских регионов с целью укрепления связей и поиска потенциальных партнеров в Китае.

"Стабильно и поступательно развивающееся российско-китайское стратегическое партнерство является образцом современных межгосударственных отношений. Укрепление бизнес-диалога, обеспечение комфортных условий для развития инвестиционных проектов, обмен лучшими практиками между нашими странами, в том числе на таких мероприятиях, как ПМЭФ или ВЭФ, способствует ускорению реализации совместных масштабных проектов в различных областях экономики", - отметил Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.