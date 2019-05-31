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РИА Новости
Ивановская область

Почти 50 тысяч ребят из Ивановской области отдохнут в лагерях региона

Вчера, 13:09
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CC BY-SA 3.0 / Юрий Головин / Город Плёс. Вид на Волгу
Город Плёс. Вид на Волгу
CC BY-SA 3.0 / Юрий Головин /
ИВАНОВО, 31 мая – РИА Новости. Во время летней оздоровительной кампании в Ивановской области отдохнуть и поправить здоровье смогут порядка 49 тысяч ребят, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"В этом году в оздоровительной кампании в Ивановской области примут участие 394 организации, в том числе 332 лагеря дневного пребывания, 43 лагеря труда и отдыха, восемь санаторно-оздоровительных и 11 загородных лагерей. В 2019 году на организацию детской оздоровительной кампании предусмотрены средства областного бюджета в размере 206,7 миллиона рублей и средства муниципальных бюджетов в размере 27,6 миллиона рублей.", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что оздоровительные базы Ивановской области примут 7,5 тысяч детей из других регионов страны.
"Ход подготовки организаций к летней оздоровительной кампании находится на контроле губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Расширен и перечень обязательных требований к безопасности детских лагерей: от ограждения по всему периметру и охраны лицензированным предприятием, до организации пропускного режима, видеонаблюдения, обеспечения мер безопасности детей во время переезда к местам отдыха и обратно. На сегодняшний день все базы отдыха и оздоровления детей Ивановской области имеют паспорта безопасности. В течение летнего сезона комиссии будут проверять работу всех лагерей в плановом и внеплановом порядке", - отметил представитель пресс-службы.
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Ивановская областьОбщество
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