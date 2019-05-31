Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться

Он добавил, что в противном случае нужно будет объявлять "настоящую" войну России. "А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то, что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", - заявил Шефир.