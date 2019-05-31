Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.
"Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться", – заявил Шефир в интервью украинскому изданию "Детектор медиа".
Он добавил, что в противном случае нужно будет объявлять "настоящую" войну России. "А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то, что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", - заявил Шефир.
Шефир и Зеленский являются совладельцами группы компаний "Квартал 95". Президент Украины 21 мая назначил его брата Сергея Шефира своим первым помощником.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.