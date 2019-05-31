RT завоевал четыре награды US International Film & Video Festival

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Четыре проекта RT получили серебряные награды международного фестиваля US International Film & Video Festival.
Серебро (Silver Screen) в категории "Срочные новости" получила серия репортажей о пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерове.
Освещение протестов "Желтых жилетов" во Франции удостоилось второго приза фестиваля в номинации "Новости в развитии".
Вторым призером в номинации "Культура" стал документальный фильм RT "Нас учили террористы" о сирийских детях, которых вынуждены были пройти обучение в лагерях боевиков. Награду в номинации "Социальные проблемы" также получил репортаж корреспондента RT на испанском Элены Вильяр о жителях одного из самых неблагополучных районов Лос-Анджелеса.
RT неоднократно становился призёром US International Film & Video Festival. В 2018 году золото выиграл документальный фильм RT о кубинском революционере Эрнесто Че Геваре, серебряную награду получил видеоролик в формате 360 градусов с участием легендарного лётчика-космонавта Алексея Леонова. В 2017 году RT завоевал три золотые награды фестиваля и одну серебряную.
Международный фестиваль US International Film & Video Festival проводится с 1967 года в Лос-Анджелесе. Жюри премии состоит из членов Международного кворума кинопроизводителей (International Quorum of Motion Picture Producers).