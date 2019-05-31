RT завоевал четыре награды US International Film & Video Festival

Серебро (Silver Screen) в категории "Срочные новости" получила серия репортажей о пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерове.

Вторым призером в номинации "Культура" стал документальный фильм RT "Нас учили террористы" о сирийских детях, которых вынуждены были пройти обучение в лагерях боевиков. Награду в номинации "Социальные проблемы" также получил репортаж корреспондента RT на испанском Элены Вильяр о жителях одного из самых неблагополучных районов Лос-Анджелеса.