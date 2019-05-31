Пекин создаст "черный список" структур и лиц, блокирующих компании в Китае

ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Китай создаст "черный список" иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют китайские предприятия, преследуя некоммерческие цели, заявило министерство коммерции КНР.
"Согласно соответствующим законам, Китай создаст список неблагонадежных субъектов, в который будут внесены иностранные компании, организации и физические лица, несоблюдающие рыночные принципы, культуру соблюдения договорных обязательств, блокирующие китайские компании не из коммерческих целей и серьезным образом подрывающие их законные интересы", - говорится в заявлении, распространенном китайскими СМИ.
Отмечается, что конкретные меры будут опубликованы позднее.
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