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РИА Новости

Пекин создаст "черный список" структур и лиц, блокирующих компании в Китае

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Китай создаст "черный список" иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют китайские предприятия, преследуя некоммерческие цели, заявило министерство коммерции КНР.
"Согласно соответствующим законам, Китай создаст список неблагонадежных субъектов, в который будут внесены иностранные компании, организации и физические лица, несоблюдающие рыночные принципы, культуру соблюдения договорных обязательств, блокирующие китайские компании не из коммерческих целей и серьезным образом подрывающие их законные интересы", - говорится в заявлении, распространенном китайскими СМИ.
Отмечается, что конкретные меры будут опубликованы позднее.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин в Шанхае. 5 ноября 2018
5 ноября 2018, 06:54
Си Цзиньпин пообещал защищать интересы иностранных компаний в Китае
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