Пекин создаст "черный список" структур и лиц, блокирующих компании в Китае

"Согласно соответствующим законам, Китай создаст список неблагонадежных субъектов, в который будут внесены иностранные компании, организации и физические лица, несоблюдающие рыночные принципы, культуру соблюдения договорных обязательств, блокирующие китайские компании не из коммерческих целей и серьезным образом подрывающие их законные интересы", - говорится в заявлении, распространенном китайскими СМИ.