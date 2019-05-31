В Дагестане возбудили дело в отношении главы района, который избил мужчину

ПЯТИГОРСК, 31 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Цунтинского района Дагестана Шамиля Магомедова, который избил мужчину в здании администрации, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Следствием установлено, что 14 ноября 2018 года Магомедов зашел в служебный кабинет контрольно-счетной палаты муниципального образования, где заметил 28-летнего местного жителя. Глава муниципального района в грубой форме обратился к мужчине с требованием покинуть помещение и не мешать работать, на что последний отказался. Затем Магомедов на почве возникших неприязненных отношений с мужчиной нанес ему множество ударов по лицу и голове", - говорится в сообщении.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение легкого вреда здоровью", решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в следственном управлении.