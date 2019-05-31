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РИА Новости

Голикова рассказала о новогодних каникулах в 2020 году

Вчера, 12:57
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новогодние праздники в 2020 году продлятся восемь дней – с 1 по 8 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве.
Ранее в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ сообщили, что подготовлено предложения о переносе выходных в 2020 году.
"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней предлагается перенести в 2020 году следующие выходные дни: с субботы 4 января на понедельник 4 мая, с воскресенья 5 января на вторник 5 мая", - сообщила Голикова на заседании.
Соответственно, по ее словам, в 2020 году будут следующие дни отдыха: на Новый год – с 1 по 8 января, на День защитника Отечества – с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта на Международный женский день, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая на длинные "майские" каникулы, 12 по 14 июня на День России и День народного единства 4 ноября.
Новогодние праздники
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