"Роскосмос" и НАСА пока не разглашают информацию о "дырке" в "Союзе"

САМАРА, 31 мая - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по "дырке" в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Это касается наших договоренностей с НАСА о неразглашении этой информации", - сказал он.

По словам Рогозина, следствие идет: "Продолжаются определенные эксперименты, которые дадут более полную картину".

Каких-либо сроков, когда должно быть завершено расследование, Рогозин не назвал. По его словам, основная задача для следствия - найти причину, а не сделать отписку.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована ночью 30 августа прошлого года. Падение давления было незначительным, поэтому об этом экипажу станции сообщили только утром. Позднее стало понятно, что утечка происходит на корабле "Союз МС-09".

Уже во время первых переговоров с Землей космонавты были убеждены, что дырка сделана сверлом. В "Роскосмосе" полагали, что это может быть отверстие от микрометеорита. К вечеру того же дня космонавты закрыли отверстие специальным ремонтным составом.

Внутренняя комиссия РКК "Энергия" (где производят "Союзы") не смогла найти причину в технологической цепочке на Земле, поэтому в середине сентября "Роскосмос" сформировал спецкомиссию.