Бизнес-партнер Зеленского надеется, что "95 квартал" вернется на рынок РФ

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир надеется, что студия "Квартал 95" вернется на российский рынок.

"Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству... Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией", - сказал Шефир в интервью украинскому изданию "Детектор медиа".

По его словам, с 2014 года "Кварталу 95" пришлось отказаться от проекта "на сотни миллионов долларов" на российском рынке.

"Мы ранее поднимались за счет российского рынка. Вы знаете, еще до войны мейджоры хотели построить студию для всего рынка бывших стран СНГ и выбрали нас: "Вы отвечаете международным стандартам". Мы шли к заключению договора, и речь шла о вливании сотен миллионов долларов, все бы ездили к нам снимать", - сказал он.

В данный момент студия ищет возможности выйти на другие рынки. "Это долгий путь — 10–15 лет для входа на другие рынки. Например, мы планируем сделать сериал "Сваты" для Румынии. Мы много говорили с поляками, но у них свой рынок и свои талантливые производители. Они побогаче нас и могут позволить гораздо более дорогое производство — и 200, и 300 тысяч долларов за серию. Но работу они скорее дадут своим продакшенам", - сказал он.

Шефир и Зеленский являются совладельцами группы компаний "Квартал 95". Президент Украины 1 мая назначил его брата Сергея Шефира своим первым помощником. Ранее Зеленский заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием президентом.