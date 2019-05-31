В компании "Квартал 95" сообщили, что придумывают пародию на Зеленского

Однако он добавил, что в студии пародию на Зеленского все же продумывают. "Внешне как его пародировать, мы уже знаем, но как его вставить в наши программы, мы еще не понимаем. Скорее всего, он будет эдаким нормальным человеком, который попал в дурдом и всему удивляется. Такая у нас концепция", - отметил Шефир.