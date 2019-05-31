В компании "Квартал 95" сообщили, что придумывают пародию на Зеленского

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского в группе компаний "Квартал 95" Борис Шефир заявил, что хотя Зеленский не смешной, в компании придумывают на него пародию.
"Вова не смешной. Его очень тяжело пародировать. Он не говорит глупостей… Он смешной только на сцене, когда кого-то пародирует. А так он не будет, как (мэр Киева Виталий) Кличко говорить разную чушь или как (лидер радикальной партии Олег) Ляшко со своим андеграундом", - сказал Шефир в интервью украинскому изданию "Детектор Медиа".
Однако он добавил, что в студии пародию на Зеленского все же продумывают. "Внешне как его пародировать, мы уже знаем, но как его вставить в наши программы, мы еще не понимаем. Скорее всего, он будет эдаким нормальным человеком, который попал в дурдом и всему удивляется. Такая у нас концепция", - отметил Шефир.
Шефир и Зеленский являются совладельцами группы компаний "Квартал 95". Президент Украины 1 мая назначил его брата Сергея Шефира своим первым помощником. Ранее Зеленский заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием президентом.
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