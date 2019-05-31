Прокатчик сам удалил ряд сцен из фильма "Рокетмен", заявили в Минкультуры

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минкультуры РФ не давало рекомендаций прокатчикам по поводу удаления сцен из фильма "Рокетмен" о жизни известного британского певца и композитора Элтона Джона, это их собственное решение, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Биографический музыкальный фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" (Rocketman) рассказывает о жизни Элтона Джона. В российском прокате он появится с 6 июня. Главную роль исполняет Тэрон Эджертон. Ранее сообщалось, что из картины был удален ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании "Централ Партнершип".