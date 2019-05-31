Косачев назвал главную задачу информполитики в России

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Главная задача сегодняшней информационной политики России - обеспечение доступа к объективной информации о нашей стране, в первую очередь на русском языке, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Задача сегодняшней информационной политики России - это обеспечить доступ к реальной объективной информации о нашей стране без каких бы то ни было посредников. И здесь, конечно же, очень важен русский язык как канал непосредственного доступа к первоисточникам. И я хотел бы ещё раз подтвердить, что это просто прямая обязанность государства российского", - заявил Косачев на пресс-конференции в МИА Россия сегодня, подчеркнув, что главной целью здесь является сделать "более комфортной и свободной" жизнь россиян за рубежом.

Среди мер, которые могут помочь в реализации этой задачи, сенатор назвал введение должности квалифицированного русиста в каждом Российском центре науки и культуры за рубежом. По его словам, сотрудники, которые являются носителями русского языка, "ещё не являются профессиональными русистами и методистами", в то время как соответствующий специалист "мог бы повышать квалификацию местных преподавателей русского языка" в школах и вузах.