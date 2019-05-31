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РИА Новости
Культура

Прокатчик объяснил удаление ряда сцен из фильма об Элтоне Джоне

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкант Элтон Джон и актер Тэрон Эджертон на 72-ом Каннском международном кинофестивале
Музыкант Элтон Джон и актер Тэрон Эджертон на 72-ом Каннском международном кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Фильм "Рокетмен" о жизни известного британского певца и композитора Элтона Джона в российском прокате претерпел некоторые изменения в соответствии с законодательством страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Централ Партнершип".
Биографический музыкальный фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" рассказывает о жизни Элтона Джона. В российском прокате он появится с 6 июня. Главную роль исполняет Тэрон Эджертон. Ранее сообщалось, что из картины удалили ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками.
В Минкультуры заявили, что не давали прокатчикам рекомендаций по этому поводу, это их собственное решение. Глава ведомства Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что решение об удалении той или иной сцены принимает прокатчик.
"Если вы представляете себе Министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи", — сказал он.
Музыкант Элтон Джон на 72-ом Каннском международном кинофестивале
Вчера, 12:36
В Кремле не знают об удалении сцен из фильма о Элтоне Джоне
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КультураЦентрал ПартнершипЭлтон ДжонРоссия
Популярные комментарии
Все правильно, у нас в стране и так всякой гадости хватает, чтобы ещё из - за бугра её тащить.
31 мая, 12:52
aandskorobulatov
911105
Вообще запретить фильмы вражеских стран
31 мая, 13:40
Павел Иванов
630101
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