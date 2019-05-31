Прокатчик объяснил удаление ряда сцен из фильма об Элтоне Джоне

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Фильм "Рокетмен" о жизни известного британского певца и композитора Элтона Джона в российском прокате претерпел некоторые изменения в соответствии с законодательством страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Централ Партнершип".

Биографический музыкальный фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" рассказывает о жизни Элтона Джона. В российском прокате он появится с 6 июня. Главную роль исполняет Тэрон Эджертон. Ранее сообщалось, что из картины удалили ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками.

В Минкультуры заявили, что не давали прокатчикам рекомендаций по этому поводу, это их собственное решение. Глава ведомства Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что решение об удалении той или иной сцены принимает прокатчик.