Помпео: США хотят избежать рисков дальнейшего вторжения Турции в Сирию

"Нашей целью является политическое решение в Сирии, в соответствии с резолюцией ООН 2245, мы давно работаем над этим. Другим важным элементом является то, что мы пытаемся избежать рисков... Речь идет о том, что мы хотим минимизировать риски дальнейшего вторжения Турции на юге в Сирию", - сказал Помпео, добавив, что "мы обратились к нашим европейским партнерам, окажут ли они нам здесь поддержку".