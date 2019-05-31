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РИА Новости
Культура

Первую серию нового сезона "Маши и Медведя" посвятят Италии

Вчера, 12:47
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© Анимационная студия «Анимаккорд»Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
© Анимационная студия «Анимаккорд»
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь" . Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Герои сериала "Маша и Медведь" отправятся в путешествие по разным странам в новом сезоне, первую серию посвятят Италии, сообщает пресс-служба компании "Анимаккорд".
Российский мультсериал "Маша и Медведь" в 2019 году отмечает десятилетие. Четвертый сезон проекта, который получил название "Машины Песенки", станет музыкальным.
"Первая серия нового сезона "Там все любят петь!" посвящена стране, где Маша получила ошеломляющую популярность после отечественного рынка, Италии. Запуск 1 эпизода 4 сезона состоится 31 мая на русскоязычном канале "Маша и Медведь" на YouTube и 1 июня, в Международный день защиты детей, на телеканале "Карусель" в рамках передачи "Спокойной ночи, малыши!", - говорится в сообщении пресс-службы.
В новом сезоне герои отправятся в путешествие по разным странам и покажут зрителям их главные достопримечательности и культурные особенности.
"В каждой серии Маша исполняет весёлую песенку на мотив известной национальной мелодии и делает это в своей неповторимой детской манере", - заключили в пресс-службе.
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
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КультураМаша и МедведьРоссияИталия
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