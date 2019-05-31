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РИА Новости
Туризм

РСТ: при отмене визового режима россияне станут чаще посещать Японию

Вчера, 13:26
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© AFP 2019 / Kazuhiro NogiДевушки фотографируют сакуру в Токио, Япония
Девушки фотографируют сакуру в Токио, Япония
© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отмена визового режима между Россией и Японией станет позитивным моментом для развития туризма двух стран, но прежде всего турпоток в Страну восходящего солнца вырастет за счет путешественников, проживающих на Дальнем Востоке, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно, что Россия напомнила Японии о своем давнем предложении перейти к полному безвизовому режиму.
"Россияне проявляют большой интерес к Японии. Об этом говорит тот факт, что турпоток растет даже зимой", - отметила представитель РСТ. Так, в первом квартале 2019 года он увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в марте, в период цветения сакуры, число туристов из РФ возросло на треть, сказала она.
Собеседник агентства отметила, что россияне стали чаще ездить в Страну восходящего солнца сразу после того, как в январе 2017 года между странами был введен облегченный визовый режим и расширено авиасообщение из городов Дальнего Востока. Тогда увеличилась частота полетов в Токио, появились прямые рейсы в Саппоро.

"Отмена визового режима между Россией и Японией станет для развития туризма очень позитивным моментом. Когда-то мы не могли себе представить, что у нашей страны с Израилем будет безвизовый режим, но теперь это стало реальностью, и мы видим, как активно растет турпоток в эту страну. Надеюсь, что то же само произойдет и с Японией", - сказала Ирина Тюрина.

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