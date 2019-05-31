РСТ: при отмене визового режима россияне станут чаще посещать Японию

"Отмена визового режима между Россией и Японией станет для развития туризма очень позитивным моментом. Когда-то мы не могли себе представить, что у нашей страны с Израилем будет безвизовый режим, но теперь это стало реальностью, и мы видим, как активно растет турпоток в эту страну. Надеюсь, что то же само произойдет и с Японией", - сказала Ирина Тюрина.