Механизм борьбы с фейкньюс в мире так и не выработали, заявила Захарова

"Без совместной работы все бесполезно. Должны быть кооперация между странами, координация взаимодействия между профильными структурами: между союзами журналистов и журналистскими сообществами. Что мы видим сегодня? Например, Россия-Германия. Как могли бы противодействовать? Есть союзы журналистов двух стран, казалось бы, можно обмениваться информацией, проводить совместные мероприятия. В результате мы видим "крестовых поход" Союза журналистов Германии в отношении российских журналистов. Вместо того, чтобы противодействовать распространению фейк-новостей и находить способы, в том числе и фактчекинга, мы видим письма руководства Союза журналистов Германии о том, чтобы не выдавать российским журналистам аккредитации и лицензии", - сказала она.