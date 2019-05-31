В Астрахани приставы нашли в могиле притворявшегося мертвым должника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая — РИА Новости. Житель Астраханской области, задолжавший по алиментам более 200 тысяч рублей, попытался спрятаться от приставов в могиле, сообщает УФССП России по региону.
Мужчина систематически не выполнял свои обязательства, после чего его объявили в исполнительный розыск. Приставы выяснили, что неплательщик работает на кладбище, и направились туда.
Администратор пояснил, что работник трудится — копает могилу.
"Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая, лег в разрытую могилу и закрыл глаза. Но после того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни. С неплательщика были взяты объяснения", — отметили в ведомстве.
В отношении мужчины могут открыть уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".