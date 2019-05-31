Дождь и ветер в Москве повредили девять машин и остановку

Прохожие во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Одиннадцать упавших при грозе и сильном ветре деревьев в Москве в четверг повредили девять легковых автомобилей и остановку общественного транспорта, люди не пострадали, рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб столицы.

Накануне столичные спасатели предупредили жителей и гостей Москвы о ливневом дожде, грозе, граде и шквалистом усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду.

"В разных районах Москвы произошло падение 11 деревьев, повреждены девять легковых автомобилей и остановка общественного транспорта", - сказал собеседник агентства.