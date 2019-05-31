В Армении мужчина закидал гранатами дом бывшей жены

ЕРЕВАН, 31 мая – РИА Новости. Мужчина бросил две гранаты в дом бывшей жены в селе Норамарг Араратской области Армении, это привело к гибели человека и ранению четырехлетнего ребенка, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета страны.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг днем.

"Шестидесятилетний житель Еревана, поссорившись на бытовой почве с бывшей женой и ее нынешним мужем в одном из домов села Норамарг (в 22 километрах от Еревана – ред.), бросил две гранаты. В результате взрыва пострадал ребенок. Муж женщины скончался в больнице", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.