В Испании произошла утечка аммиака на фабрике

МАДРИД, 31 мая – РИА Новости. Утечка аммиака произошла на фабрике, расположенной в испанском муниципалитете Ла-Побла-де-Мафумет (провинция Таррагона, автономное сообщество Каталония), один рабочий погиб, еще один получил тяжелое отравление и находится в критическом состоянии.