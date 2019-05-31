"Союз-2" можно эксплуатировать еще 10-20 лет, заявили в РКЦ "Прогресс"

"Союз-2" это от 1,6 до 8,5 тонны на низкую круговую орбиту. Я думаю, что эта машина ещё от 10 до 20 лет должна функционировать, у неё есть достаточный запас прочности и достаточный запас как технической прочности, я бы так сказал, так и экономической, сейчас тоже работаем в этом направлении", – сказал Баранов.