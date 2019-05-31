"Союз-2" можно эксплуатировать еще 10-20 лет, заявили в РКЦ "Прогресс"

САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Производитель ракет "Союз-2" Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" рассчитывает, что эти носители можно будет использовать еще 10-20 лет, заявил журналистам в пятницу глава предприятия Дмитрий Баранов.
"Союз-2" это от 1,6 до 8,5 тонны на низкую круговую орбиту. Я думаю, что эта машина ещё от 10 до 20 лет должна функционировать, у неё есть достаточный запас прочности и достаточный запас как технической прочности, я бы так сказал, так и экономической, сейчас тоже работаем в этом направлении", – сказал Баранов.
Ракета "Союз-2" - далекий потомок легендарной межконтинентальной "Королёвской семерки" (Р-7), а также ракет, запустивших на орбиту первый в мире спутник и корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту. "Союз-2" создана путем модернизации "Союза-ФГ". В ней аналоговая система управления украинского производства заменена на российскую цифровую.