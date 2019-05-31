Посол Китая рассказал, что привлекает иностранных туристов в России

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Посол Китая в РФ Ли Хуэй рассказал, что Россия привлекает китайских туристов красотой пейзажей и блестящей культурой.

"Блестящая культура, прекрасные пейзажи, современный облик, обновляющийся с каждым днем, привлекли большое число китайских туристов. Тайна и богатства Уральских гор, беспрерывность реки Волга, прозрачность и глубокость озера Байкал очаровательны. И Санкт-Петербург, Казань, Сочи и другие города разнообразные и уникальные, пользуются большой популярностью среди туристов. Можно сказать, что каждый уголок России заслуживает посещения, каждый пейзажным районом стоить любоваться", - сказал Ли Хуэй в интервью РИА Новости.

Он добавил, что российские деликатесы и произведения искусства настолько нравятся китайским туристам, что те "часто увлекаются до самозабвения и не хотят возвращаться домой".

"Уверен, что по мере постоянного повышения китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства все больше и больше китайских туристов доберутся до этой обширной и красивой земли", - отметил Ли Хуэй. По словам дипломата, Китай также стремится к увеличению числа российских туристов.