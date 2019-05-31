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РИА Новости

Лукашенко заявил, что демократии в Белоруссии не меньше, чем в России

Вчера, 12:32
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что демократии в республике не меньше, чем в России или на Западе.
"Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в России или на Западе... Но, может быть, мы пожестче требуем порядка", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с руководителями конституционных судов зарубежных государств.
Он заявил, что при разработке действующей белорусской конституции был учтен опыт как соседних стран, бывших республик СССР, так и "оплотов демократии" - Франции и США.
"Суперноваций в нашей конституции нет, мы взяли что-то приемлемое для нас из нашего прошлого, но совсем немного. Все остальное мы заимствовали (у других стран - ред.). Критикуя нас, вы иногда посматривайте в конституции других государств, у которых мы учились", - призвал белорусский лидер.
В то же время он отметил, что развивая основной закон в других правовых актах, в Минске "прежде всего исходили из той действительности и тех реалий, которые тогда существовали в стране". Отвечая на упреки в адрес белорусских властей в авторитаризме, Лукашенко отметил, что после развала СССР правовая система страны была "нацелена на укрепление вертикали власти".
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"Меня начали учить демократии и правам человека. В голодной стране основное право было - накормить и одеть людей", - подчеркнул президент. Он заявил, что для становления демократии "нужно время, штурмом ничего не возьмешь", и привел в качестве примера события на Украине. "Они что-то неправильно делают? Да все правильно, так или иначе мы все идем по этому пути, и нас тоже кто-то извне подталкивает... Но политики существуют для того, чтобы приспособить это для своей страны",  - считает Лукашенко. Он подчеркнул, что главный фактор - это время, а расхождений в вопросах права и демократии у Минска ни с Западом, ни с Востоком нет.
"Кто-то быстрее идет к демократии, кто-то медленнее, кто-то обжегся на этой демократии: посмотрите, что происходит на Западе. Вы, нас критикуя, не забывайте наш опыт, ибо и Вам в какой-то части придется вернуться к нему, чтобы сохранить мир и стабильность в своих государствах. Для народов главное - мир и стабильность, и право должно работать на то, чтобы не было хаоса", - сказал президент.
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