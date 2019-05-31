Лукашенко заявил, что демократии в Белоруссии не меньше, чем в России

МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что демократии в республике не меньше, чем в России или на Западе.

"Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в России или на Западе... Но, может быть, мы пожестче требуем порядка", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с руководителями конституционных судов зарубежных государств.

Он заявил, что при разработке действующей белорусской конституции был учтен опыт как соседних стран, бывших республик СССР, так и "оплотов демократии" - Франции и США.

"Суперноваций в нашей конституции нет, мы взяли что-то приемлемое для нас из нашего прошлого, но совсем немного. Все остальное мы заимствовали (у других стран - ред.). Критикуя нас, вы иногда посматривайте в конституции других государств, у которых мы учились", - призвал белорусский лидер.

В то же время он отметил, что развивая основной закон в других правовых актах, в Минске "прежде всего исходили из той действительности и тех реалий, которые тогда существовали в стране". Отвечая на упреки в адрес белорусских властей в авторитаризме, Лукашенко отметил, что после развала СССР правовая система страны была "нацелена на укрепление вертикали власти".

"Меня начали учить демократии и правам человека. В голодной стране основное право было - накормить и одеть людей", - подчеркнул президент. Он заявил, что для становления демократии "нужно время, штурмом ничего не возьмешь", и привел в качестве примера события на Украине. "Они что-то неправильно делают? Да все правильно, так или иначе мы все идем по этому пути, и нас тоже кто-то извне подталкивает... Но политики существуют для того, чтобы приспособить это для своей страны", - считает Лукашенко. Он подчеркнул, что главный фактор - это время, а расхождений в вопросах права и демократии у Минска ни с Западом, ни с Востоком нет.