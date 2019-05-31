На Украине суд отказался арестовать имущество "дочек" российских банков

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Верховный суд Украины отклонил жалобу на отказ суда в Киеве арестовать имущество "дочек" Сбербанка, ВТБ и Проминвестбанка в рамках обеспечения выполнения решения Гаагского арбитража в пользу компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Как следует из постановлений ВС Украины, обнародованных в Едином реестре судебных решений, частный исполнитель Катерина Каращук подала жалобу на решения Киевского апелляционного суда, который признал ее действия по открытию исполнительного производства и аресте всего имущества "дочек" российских банков незаконными. Киевский апелляционный суд также отказался арестовать имущество дочек Сбербанка, ВТБ и Проминвестбанка на Украине для выполнения решения Гаагского трибунала.
Частный исполнитель обжаловала эти решения в Верховном суде Украины, однако жалобы удовлетворены в марте-апреле 2019 года не были.
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Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму, и постановил взыскать с РФ суммарно около 140 миллионов долларов. В сентябре прошлого года киевский суд выдал соответствующие исполнительные листы и арестовал акции украинских "дочек" российских госбанков - Сбербанка, ВТБ и ВЭБа (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк).
Верховный суд Украины в январе оставил в силе признание решения Гаагского арбитража и разрешил арестовывать имущество Российской Федерации для взыскания соответствующей суммы, однако указал, что это неприменимо к имуществу других иностранных или украинских юридических и физических лиц. В постановлении напрямую заменена формулировка по банкам - теперь арестованы только акции Проминвестбанка, а также украинских Сбербанка и ВТБ, принадлежащие непосредственно Российской Федерации. То же самое касается запрета этим банкам на отчуждение имущества.