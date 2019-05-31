Курсанта академии им. Можайского, готовившего теракт, признали невменяемым

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Московский окружной военный суд признал невменяемым и освободил от ответственности курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта в казарме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее в ходе прений прокурор попросил отправить Осипова на принудительное лечение из-за того, что у молодого человека было установлено психическое расстройство, не позволявшее ему осознавать опасность своих действий и руководить ими.

"Осипов признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности", - огласил решение судья Евгений Зубов.

Осипов был задержан в апреле 2017 года, военное следственное управление СК РФ по Ракетным войскам стратегического назначения обвинило его в склонении к террористической деятельности и в подготовке теракта (часть 1 статьи 205.1 и пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

По данным следствия, Осипов разработал план захвата казармы, взрыва и массового расстрела военных "ради самоутверждения и привлечения к себе внимания путем создания общественного резонанса". Позже в ходе суда свидетель по делу майор ФСБ Сергей Круть, проводивший допрос курсанта, утверждал, что после поджога казармы молодой человек планировал взорвать тележку с мороженым в людном месте в Санкт-Петербурге, после чего хотел скрыться в "отдаленной деревне". Кроме того, Осипов пытался вовлечь в реализацию своего замысла нескольких сокурсников, выяснило следствие, ознакомившись с переписками курсанта в мессенджере Telegram.

Осипов в суде заявлял, что свою вину отрицает, его адвокаты настаивали на том, что он "не делал ничего такого, чтобы его изолировали от общества".