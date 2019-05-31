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РИА Новости
Союзное государство

В Минске заявили о приостановке переговоров с Россией по налоговому маневру

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид города Минска
Вид города Минска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид города Минска. Архивное фото
МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Переговоры с Москвой о компенсации Белоруссии издержек от реализации в РФ налогового маневра поставлены на паузу, стороны могут вернуться к ним после уточнения программы реализации договора о создании Союзного государства, заявил в пятницу замглавы Минфина Белоруссии Дмитрий Кийко.
"Пока этот вопрос (о компенсации издержек Минска - ред.) поставлен на паузу, мы сейчас работаем над уточнением программы реализации союзного договора. И как только эта программа будет согласована сторонами, то мы ожидаем, что активизируется переговорный процесс по другим проблемным вопросам", - заявил Кийко журналистам.
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По словам замминистра, что касается потерь белорусской стороны от налогового маневра, они подсчитываются. "Мы в рамках бюджетного процесса будем их учитывать при планировании доходов. Соответственно, если с РФ удастся продвинуться и будут какие-то решения о возможной компенсации, то тоже будет учитываться", - сказал Кийко.
По поводу потерь Минска от налогового маневра на 2019 год замглавы Минфина отметил, что "эта сумма абсолютно счетная, это математика". "Мы говорили в прошлом году, что это порядка 600 миллионов рублей (белорусских - ред.), или 300 миллионов долларов. Все зависит от того, какая цена нефти берется для расчетов. Если мы говорим о базовых параметрах, в пределах 60 долларов за баррель, то это 300 миллионов (долларов - ред.)", - пояснил он.
Одним из спорных вопросов для Минска и Москвы является налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году - в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).
В конце 2018 года Белоруссия и РФ решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияЭкономика
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