В Госдуме проходит выставка "Великой русской и китайской каллиграфии"

Проект Современного музея каллиграфии, Комитета по образованию и науке Госдумы и Национального Союза каллиграфов России приурочен к 70-летнему юбилею установления дипломатических отношений между РФ и КНР. В церемонии открытия приняли участие депутаты Государственной Думы, представители посольства КНР, сотрудники музеев, ученые, каллиграфы, эксперты.

Посол КНР в РФ Ли Хуэй отметил, что данная выставка является неотъемлемой частью такого замечательного события, как 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и КНР. Современный музей каллиграфии России сделал много для знакомства россиян с китайской каллиграфией и содействия культурным обменам между двумя странами. В сентябре этого года в данном музее будет проходить более масштабная выставка китайской живописи и каллиграфии. Посол выразил надежду, что в будущем будет проходить больше подобных выставок.