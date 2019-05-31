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РИА Новости

Косачев отметил важность финансовой поддержки русского языка за рубежом

Вчера, 12:17
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Двукратное увеличение финансирования поддержки русского языка за рубежом - это инвестиции в будущее, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия в 2019–2025 годах потратит на программу по продвижению русского языка за рубежом 7,4 миллиарда рублей, что в два раза больше по сравнению с предыдущей аналогичной программой.
"Федеральная целевая программа "Русский язык", которая сейчас будет продлеваться на очередное количество лет, по имеющимся планам получит на предстоящий период финансовую поддержку примерно в два раза больше, чем это было в рамках ныне действующей программы. Это очевидная демонстрация внимания государства российского и общества российского к этой теме. Это осознание того, что использование финансового ресурса в этом направлении - это не трата финансовых средств, а это инвестиции в наше общее будущее", - сказал Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что даже "самые предвзято относящиеся к России люди", которые при этом владеют русским языком, - это уже "партнеры по диалогу".
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"Это по определению решает задачи конвертации самых наших записных недоброжелателей в людей, которые, как минимум, объективно воспринимают Россию, это самый прямой и эффективный путь", - подчеркнул он.
Косачев также выразил уверенность, что нынешнее двукратное увеличение финансирования поддержки русского языка за рубежом - "это только первый правильный шаг в правильном направлении".
При этом сенатор подчеркнул, что для популяризации русского языка нужно делать так, чтобы люди понимали: владение этим языком "вернётся к ним сторицей" и будет "работать на них всю жизнь".
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"Русский язык в этом смысле должен быть языком, который помогает людям реализовывать себя в жизни... И главная составляющая здесь - успешность России в нашем внутреннем развитии и в нашем международном позиционировании, и нет сомнений, что мы здесь на правильном пути", - отметил он.
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевОбщество
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