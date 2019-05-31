"Роскосмосу" нужно больше женщин в отряде космонавтов, заявил Рогозин

САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Роскосмос хочет, чтобы новый отбор в отряд космонавтов прошло больше девушек, заявил в пятницу гендиректор госкопорации Дмитрий Рогозин.
Рогозин объявил о начале нового набора в пятницу.
"Мы рассчитываем, что девушки будут принимать более активное участие. Мы бы хотели не проводить какие-то искусственные балансы, но рассчитываем, что молодые женщины России могут спокойно пройти те жесткие требования, которые предъявляются к космонавтам, и тем самым сбалансировать отряд, который стал слишком мужским", - сказал он.
Сейчас в российском отряде космонавтов всего одна девушка - Анна Кикина, прошедшая отбор в 2012 году. Опыта космических полетов у нее нет.
Ранее в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал, что в ходе нового набора планируется отобрать в отряд врачей, летчиков и инженеров. До этого исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отмечал, что новый набор продлится два года, всего планируется отобрать от четырех до шести кандидатов.
Предыдущий набор в космонавты стартовал в 2017 году и завершился в 2018-м. Было подано около 420 заявок, отбор прошли восемь человек.