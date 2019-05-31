"Роскосмосу" нужно больше женщин в отряде космонавтов, заявил Рогозин

"Мы рассчитываем, что девушки будут принимать более активное участие. Мы бы хотели не проводить какие-то искусственные балансы, но рассчитываем, что молодые женщины России могут спокойно пройти те жесткие требования, которые предъявляются к космонавтам, и тем самым сбалансировать отряд, который стал слишком мужским", - сказал он.