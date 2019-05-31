Амстердам запросит у Манилы разъяснений из-за гибели нидерландца

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МИД Нидерландов запросит у Филиппин разъяснений в связи с гибелью гражданина страны Эльвольда Хорна, похищенного террористической группировкой "Абу Сайяф" в 2012 году, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Стефа Блока.

"Я шокирован этим страшным исходом", - заявил министр.

Ранее официальный представитель вооруженных сил Филиппин Джерри Бисана сообщил, что Хорн погиб в столкновении боевиков и военных на юге страны. По его словам, предположительно, его застрелили, когда он попытался убежать от своих похитителей во время боя.

В феврале 2012 года неизвестные люди, вооруженные автоматами, пистолетами и гранатометом, перехватили в водах самой южной филиппинской провинции Тави-Тави моторную лодку, в которой находились голландец Эльвольд Хорн, швейцарец Лоренцо Винчигерра и сопровождавшие их лица. Под угрозой применения оружия их заставили остановить лодку, а затем угнали ее, приказав всем находившимся в ней, кроме трех похищенных (иностранцев и одного сопровождающего), спрыгнуть в воду. Администрация Бенигно Акино, который тогда занимал пост главы государства, осудила похищение и заявила, что работает над разрешением ситуации. В 2014 году сообщалось, что Винчигерра решился на побег из плена, был ранен, но доставлен военными в больницу, где быстро пошел на поправку.

Действующая на юге Филиппин исламистская террористическая группировка "Абу Сайяф" основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от главаря "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена. Филиппинская разведка оценивает численность "Абу Сайяф" менее чем в 400 человек (в 2005 году - 510 человек). В начале 2004 года организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт - взорвала выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14". Жертвами последовавшего за взрывом пожара тогда стали свыше 200 человек. Группировка часто прибегает к похищениям людей, чтобы за счет выкупов финансировать свою деятельность.