В Кремле не располагают информацией об отказе Ирану в поставках С-400

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять зенитные ракетные системы С-400 Ирану.

"Я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он призвал тщательно проверять подобные сообщения. "Надо очень осторожно относиться к информации", - добавил представитель Кремля.