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РИА Новости

В Кремле не располагают информацией об отказе Ирану в поставках С-400

Вчера, 12:11
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять зенитные ракетные системы С-400 Ирану.
"Я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он призвал тщательно проверять подобные сообщения. "Надо очень осторожно относиться к информации", - добавил представитель Кремля.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на двух осведомленных лиц сообщило, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о продаже ему С-400. Источник, знакомый с ситуацией, заявил в пятницу РИА Новости, что Тегеран и Москва в настоящее время не обсуждают поставку С-400 в Иран.
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С-400 «Триумф»Дмитрий ПесковРоссияИранВ мире
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