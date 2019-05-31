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РИА Новости

На Украине обнародовали стенограмму консультаций Зеленского и глав фракций

Вчера, 12:07
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Администрация президента Украины на своем сайте опубликовала стенограмму консультаций глав фракций Верховной рады с главой государства Владимиром Зеленским относительно роспуска парламента.
Консультации глав фракций Рады с новым президентом Зеленским по поводу досрочного роспуска парламента прошли 21 мая. Глава администрации президента Украины Зеленского Андрей Богдан заявил, что стороны пришли к компромиссу и должны были внести изменения в закон о выборах депутатов. Но парламент не внес соответствующий законопроект в повестку дня. Тогда Богдан обвинил депутатов в том, что они "не держат слово" и обещал обнародовать стенограмму консультаций. На обнародовании стенограммы также настаивал спикер Рады Андрей Парубий.
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В опубликованной стенограмме стороны обсудили инаугурационную речь Зеленского, в том числе его заявление о роспуске Верховной рады. Парубий настаивал на том, что президент намерен распустить Верховную раду неконституционным способом. Его поддержал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и представитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе консультаций поддержала Зеленского и заявила, что президент имеет полное право распустить Верховную раду, потому что коалиция в парламенте отсутствовала два года. Такое же мнение высказал сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник.
Зеленский настаивал на том, что отсутствие коалиции, а также низкий уровень доверия к парламенту среди граждан страны дают основания для его роспуска. "Роспуск парламента - это не моя политическая просьба… Надо честно признать - 4% поддержка людей этого парламента… То есть, как гарант Конституции, я просто должен это сделать вот и все, не нарушая Конституцию. Потому что я думаю, что я ничего не нарушаю", - сказал Зеленский.
Вместе с тем, конкретных договоренностей относительно изменений в избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и понижения проходного барьера в Раду для партий с 5 до 3% сформулированы не были. Участники консультаций лишь обменялись мнениями на этот счет.
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