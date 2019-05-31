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РИА Новости

Вучича шокировало отсутствие реакции ЕС на отказ Тачи соблюдать соглашение

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Власти Сербии шокированы отсутствием реакции ЕС на отказ президента самопровозглашенной республики Косово выполнять подписанные на переговорах Белграда и Приштины в Брюсселе соглашения, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич с послом РФ Александром Чепуриным в пятницу посетил жестоко избитого косовоалбанским спецназом в ходе силовой акции во вторник гражданина РФ сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в Военно-медицинской академии Сербии в Белграде, где пожелали ему скорейшего выздоровления.
С ним в разведку не пойдут. Из президента Сербии выбили признание
28 мая, 18:11
С ним в разведку не пойдут. Из президента Сербии "выбили" признаниеС Вучичем не поспоришь. Белград не в силах помочь своим людям в Косово – это факт. Но не факт, что теперь им станет легче. Попытка умиротворить головорезов не заканчивается умиротворением. Она лишь разжигает аппетит.
"Меня особенно удивило, что ЕС не отреагировал на, по-моему, наиболее опасное заявление (главы самопровозглашенного Косово) Хашима Тачи, что он передумал, и не будет соблюдать то, что подписал в Брюсселе – создание Сообщества сербских общин. Мы ждали 24 часа, что Евросоюз отреагирует, и, говоря искренне, я абсолютно шокирован, что никто ни слова не сказал о документе, который подписан в Брюсселе, соблюдение которого гарантировал ЕС, и молчат как немые", - заявил Вучич журналистам.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде
28 мая, 12:14
"Балканы быстро воспламеняются". Вучич привел армию в полную боеготовностьПрезидент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ в полную боевую готовность в связи с обстановкой на севере Косово, сообщили СМИ. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018
28 мая, 10:00
Отпустила ли Сербия Косово? Эксперты прокомментировали заявление ВучичаПрезидент Сербии признал потерю Косово. Действительно ли это так, или Александр Вучич просто маневрирует? Эксперты в эфире радио Sputnik высказали мнение по этому вопросу.
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Александр ЧепуринАлександр ВучичХашим ТачиБрюссельЕвросоюзСербияООНРоссияВ мире
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