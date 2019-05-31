Вучича шокировало отсутствие реакции ЕС на отказ Тачи соблюдать соглашение

БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Власти Сербии шокированы отсутствием реакции ЕС на отказ президента самопровозглашенной республики Косово выполнять подписанные на переговорах Белграда и Приштины в Брюсселе соглашения, заявил сербский президент Александр Вучич.

Вучич с послом РФ Александром Чепуриным в пятницу посетил жестоко избитого косовоалбанским спецназом в ходе силовой акции во вторник гражданина РФ сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в Военно-медицинской академии Сербии в Белграде, где пожелали ему скорейшего выздоровления.

"Меня особенно удивило, что ЕС не отреагировал на, по-моему, наиболее опасное заявление (главы самопровозглашенного Косово) Хашима Тачи, что он передумал, и не будет соблюдать то, что подписал в Брюсселе – создание Сообщества сербских общин. Мы ждали 24 часа, что Евросоюз отреагирует, и, говоря искренне, я абсолютно шокирован, что никто ни слова не сказал о документе, который подписан в Брюсселе, соблюдение которого гарантировал ЕС, и молчат как немые", - заявил Вучич журналистам.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.