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РИА Новости

СП посчитает "детей из пробирки", рожденных в рамках проекта "Демография"

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМать с новорожденным ребенком
Мать с новорожденным ребенком
© РИА Новости / Кирилл Брага
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Нацпроект "Демография" сделал ставку на "детей из пробирки" - он предполагает выделение почти 54 миллиардов рублей из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), а Счетная палата РФ будет постоянно мониторить эффективность этой программы, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Светлана Орлова.
"Задача Счетной палаты – проводить постоянный мониторинг эффективности использования выделяемых бюджетных средств. Мы с моим коллегой Михаилом Менем (аудитор Счетной палаты по направлению "здравоохранение" - ред.), конечно, будем постоянно анализировать результативность программы ЭКО", - заявила она.
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Она напомнила, что всего на реализацию национального проекта "Демография" заложено более трех триллионов рублей, основная часть из них приходится на федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Он предусматривает, в том числе возможность для семей, страдающих бесплодием, пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет базовой программы ОМС.
На эти цели в проекте заложено 53,7 миллиарда рублей. Согласно паспорту проекта, это позволит провести за шесть лет не менее 80 тысяч циклов ЭКО.
Орлова признала, что данная технология еще требует глубокого изучения и этим должны заниматься специалисты. "Нужно оценить его влияние на здоровье, как женщин, так и рождаемых с помощью этого метода детей", - сказала Орлова. Вместе с тем, по ее словам, для многих семей в России это, возможно, единственное решение проблемы.
"Средства заложены (на ЭКО в нацпроекте – ред.), просчитаны. Но прежде чем говорить о каких-то итогах и ожиданиях, делать оценки, надо посмотреть на практическую реализацию", – подчеркнула Орлова.
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Счетная палатаРоссияОбщество
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