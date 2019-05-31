СП посчитает "детей из пробирки", рожденных в рамках проекта "Демография"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Нацпроект "Демография" сделал ставку на "детей из пробирки" - он предполагает выделение почти 54 миллиардов рублей из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), а Счетная палата РФ будет постоянно мониторить эффективность этой программы, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Светлана Орлова.

"Задача Счетной палаты – проводить постоянный мониторинг эффективности использования выделяемых бюджетных средств. Мы с моим коллегой Михаилом Менем (аудитор Счетной палаты по направлению "здравоохранение" - ред.), конечно, будем постоянно анализировать результативность программы ЭКО", - заявила она.

Она напомнила, что всего на реализацию национального проекта "Демография" заложено более трех триллионов рублей, основная часть из них приходится на федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Он предусматривает, в том числе возможность для семей, страдающих бесплодием, пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет базовой программы ОМС.

На эти цели в проекте заложено 53,7 миллиарда рублей. Согласно паспорту проекта, это позволит провести за шесть лет не менее 80 тысяч циклов ЭКО.

Орлова признала, что данная технология еще требует глубокого изучения и этим должны заниматься специалисты. "Нужно оценить его влияние на здоровье, как женщин, так и рождаемых с помощью этого метода детей", - сказала Орлова. Вместе с тем, по ее словам, для многих семей в России это, возможно, единственное решение проблемы.