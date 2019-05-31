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РИА Новости

Песков рассказал о формировании рейтинга Путина

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рейтинг президента России Владимира Путина формируется по оценке его работы россиянами, при этом социология нередко ошибается, но профессионализм специалистов в этой сфере Кремль высоко ценит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, нет разных рейтингов у президента. У президента один рейтинг, он формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента, результаты этой работы. Все остальное, методики работы социологических служб - это уже вторично", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, удовлетворены ли в Кремле новыми данными ВЦИОМ по рейтингу президента и какой из методик расчета рейтинга доверяют больше.
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При этом, подчеркнул представитель Кремля, "мы высоко ценим профессионализм наших работников в сфере социологии, но, конечно, когда возникают вопросы, мы их задаем и будем задавать дальше".
"Мы видим, что сейчас очень много разных рейтингов, в целом тема, что называется, на слуху. Может быть, это связано с приближающейся "прямой линией" президента. Мы, конечно, внимательно отслеживаем разные данные, зачастую они полностью противоречат тому, что мы получаем потом в реальности от граждан, такое бывает очень часто", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Он отметил, что сам так или иначе принимал участие в подготовке президента к более чем 15 "прямым линиям".
"И я вам скажу, что очень часто социология ошибается в этом плане, такое бывает. Все равно много вопросов остается, я просто говорю как потребитель этой социологической информации, не как профессионал. Тем более, я не являюсь профессионалом в области социологии. Все эти рассуждения насчет одобрения и доверия: если смотреть на цифры, получается, что можно одобрять, но не доверять или доверять, но не одобрять. Поэтому здесь определенные нюансы остаются, но в целом люди работают, мы следим за результатами их работы", - заключил Песков.
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