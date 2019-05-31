Песков рассказал о формировании рейтинга Путина

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рейтинг президента России Владимира Путина формируется по оценке его работы россиянами, при этом социология нередко ошибается, но профессионализм специалистов в этой сфере Кремль высоко ценит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, нет разных рейтингов у президента. У президента один рейтинг, он формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента, результаты этой работы. Все остальное, методики работы социологических служб - это уже вторично", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, удовлетворены ли в Кремле новыми данными ВЦИОМ по рейтингу президента и какой из методик расчета рейтинга доверяют больше.

При этом, подчеркнул представитель Кремля, "мы высоко ценим профессионализм наших работников в сфере социологии, но, конечно, когда возникают вопросы, мы их задаем и будем задавать дальше".

"Мы видим, что сейчас очень много разных рейтингов, в целом тема, что называется, на слуху. Может быть, это связано с приближающейся "прямой линией" президента. Мы, конечно, внимательно отслеживаем разные данные, зачастую они полностью противоречат тому, что мы получаем потом в реальности от граждан, такое бывает очень часто", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что сам так или иначе принимал участие в подготовке президента к более чем 15 "прямым линиям".