Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T12:03Z
https://ria.ru/20190531/1555141765.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153351/49/1533514942_194:366:3185:2048_1036x0_80_0_0_9028e99f3c4e5290c376d62f4b08cd35.jpg
РИА Новости

Песков рассказал о ходе сделки России и Турции по С-400

Вчера, 12:03
626
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сделка между Россией и Турцией по продаже российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в силе, сейчас она проходит стадию реализации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
"Безусловно, это в силе. Эта сделка неоднократно подтверждалась нашими турецкими партнерами на самом высшем уровне, на рабочих уровнях. Сделка на стадии реализации", - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Флаги Турции, России и США
29 мая, 14:02
"Закусили удила". Военный эксперт о противостоянии Турции и США по С-400США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35 из-за планов Турции закупить российские "Триумфы", сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов рассказал, как, по его мнению, будут развиваться события.
810003
С-400 «Триумф»Дмитрий ПесковТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Песков рассказал о формировании рейтинга Путина
РИА
Новости
Мать с новорожденным ребенком
СП посчитает "детей из пробирки", рожденных в рамках проекта "Демография"
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков заявил, что не будет баллотироваться в Раду
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Павильон компании Huawei
Huawei выслала на родину американских партнеров, сообщили СМИ
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле считают, что необходимость во встрече в "нормандском формате" есть
Логотип корпорации Роскосмос
"Роскосмос" рассчитывает продолжить поставку ракетных двигателей в США
Президент Сербии Александр Вучич
Вучича шокировало отсутствие реакции ЕС на отказ Тачи соблюдать соглашение
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ
Рогозин прокомментировал запрет Пентагона на использование российских ракет
Здание Счетной палаты РФ
В СП предложили привлечь бизнес к реализации нацпроекта "Демография"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Закупка Турцией ЗРК С-400 идет в плановом режиме, заявили в Анкаре
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент Украины Владимир Зеленский
Замглавы администрации Зеленского не исключил его разговора с Путиным
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Германия и США заинтересованы в хороших отношениях с Россией, заявил Маас
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
12:06Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
Лента новостейМолния