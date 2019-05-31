Песков рассказал о ходе сделки России и Турции по С-400

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сделка между Россией и Турцией по продаже российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в силе, сейчас она проходит стадию реализации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
"Безусловно, это в силе. Эта сделка неоднократно подтверждалась нашими турецкими партнерами на самом высшем уровне, на рабочих уровнях. Сделка на стадии реализации", - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
29 мая, 14:02"Закусили удила". Военный эксперт о противостоянии Турции и США по С-400США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35 из-за планов Турции закупить российские "Триумфы", сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов рассказал, как, по его мнению, будут развиваться события.