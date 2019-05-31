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РИА Новости

ЛНР передала украинским силовикам тело погибшего в Донбассе диверсанта

Вчера, 12:02
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ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики совместно с ветеранской организацией воинов Афганистана передали украинским силовикам тело диверсанта, пытавшегося в составе диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию республики, сообщил журналистам председатель Союза ветеранов Афганистана Луганщины Сергей Шонин.
Ранее в ЛНР заявили о пресечении попытки диверсионной группы 54-й бригады ВС Украины попасть на территорию республики. Тело одного погибшего военнослужащего ВС Украины эвакуировала Народная милиция ЛНР.
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"Только что мы передали (представителям Киева, - ред.) тело военнослужащего украинской армии, которого забрали с нейтральной полосы несколько дней назад в морг. Сделали вскрытие, определили причину смерти", - рассказал Шонин.
Он уточнил, что тело передали по согласованию представительств ЛНР и Украины в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ наблюдали за процессом передачи тела.
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