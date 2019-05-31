ЛНР передала украинским силовикам тело погибшего в Донбассе диверсанта

ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики совместно с ветеранской организацией воинов Афганистана передали украинским силовикам тело диверсанта, пытавшегося в составе диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию республики, сообщил журналистам председатель Союза ветеранов Афганистана Луганщины Сергей Шонин.

Ранее в ЛНР заявили о пресечении попытки диверсионной группы 54-й бригады ВС Украины попасть на территорию республики. Тело одного погибшего военнослужащего ВС Украины эвакуировала Народная милиция ЛНР.

"Только что мы передали (представителям Киева, - ред.) тело военнослужащего украинской армии, которого забрали с нейтральной полосы несколько дней назад в морг. Сделали вскрытие, определили причину смерти", - рассказал Шонин.