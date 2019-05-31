Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T11:58Z
https://ria.ru/20190531/1555141458.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40772/99/407729950_0:193:3072:1921_1036x0_80_0_0_0d27cc8b691b1f57291a6e9e3957dd9b.jpg
РИА Новости
Культура

Деньги, выделенные на концерт Волочковой, потратят на костюмы для театра

Вчера, 11:58
770
© РИА Новости / Роман Денисов / Перейти в фотобанкВиды города Анапа
Виды города Анапа
© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в фотобанк
Виды города Анапа. Архивное фото
КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Деньги из бюджета городского театра Анапы, которые хотели направить на концерт артистки Анастасии Волочковой, будут потрачены на развитие творческих коллективов, сообщили РИА Новости в пресс-службе местной администрации.
Ранее сообщалось о том, что мэр Анапы Юрий Поляков отменил электронные торги по закупке услуг по показу программы Волочковой на открытии курортного сезона, пояснив, что не разрешит тратить на это бюджетные деньги.
Автомобиль Следственного комитета РФ
30 мая, 12:28
СК проверяет данные о выделении многодетным в Анапе земли без коммуникаций
Отмененный аукцион объявлял городской театр, уточнил собеседник агентства.
"Городской театр направит эти деньги (порядка 600 тысяч рублей) на поддержку собственных коллективов. А у нас там очень много творческих коллективов, закупят костюмы и музыкальные инструменты", – добавил сотрудник пресс-службы.
Открытие курортного сезона-2019 в Анапе состоится 8 июня, запланирована масштабная культурная программа. По данным администрации, на открытие приедет Стас Костюшкин, его программа будет оплачена из внебюджетных средств, также выступят местные коллективы, цирк.
1620001
КультураАнапа
Рекомендуем
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ
Рогозин прокомментировал запрет Пентагона на использование российских ракет
РИА
Новости
Павильон компании Huawei
Huawei выслала на родину американских партнеров, сообщили СМИ
Закон об украинском языке нужно отменить, считает бизнес-партнер Зеленского
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
"Роскосмос" объявил новый набор в отряд космонавтов
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию на Украине
Место жесткой посадки самолета SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево
В МАК прокомментировали сообщения СМИ о расследовании катастрофы SSJ100
Красная машина увязла в финском болоте
"Красная машина" увязла в финском болоте
Капский землекоп, не ощущающий боли от кислотных ожогов
Ученые выяснили, почему бессмертные грызуны не чувствуют боли
Леонид Рошаль
Рошаль предложил включить в наборы для новорожденных ограничители на окна
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Черника
Назван продукт, помогающий снизить риск инфаркта
Суд отклонил последний иск "Открытия" о возврате премий топ-менеджерами
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин выступает на Съезде Ассоциации банков России. 31 мая 2019
Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
Лента новостейМолния