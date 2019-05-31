Деньги, выделенные на концерт Волочковой, потратят на костюмы для театра

КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Деньги из бюджета городского театра Анапы, которые хотели направить на концерт артистки Анастасии Волочковой, будут потрачены на развитие творческих коллективов, сообщили РИА Новости в пресс-службе местной администрации.

Ранее сообщалось о том, что мэр Анапы Юрий Поляков отменил электронные торги по закупке услуг по показу программы Волочковой на открытии курортного сезона, пояснив, что не разрешит тратить на это бюджетные деньги.

Отмененный аукцион объявлял городской театр, уточнил собеседник агентства.

"Городской театр направит эти деньги (порядка 600 тысяч рублей) на поддержку собственных коллективов. А у нас там очень много творческих коллективов, закупят костюмы и музыкальные инструменты", – добавил сотрудник пресс-службы.