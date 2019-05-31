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РИА Новости

Рошаль предложил включить в наборы для новорожденных ограничители на окна

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил выдавать родителям новорожденных наборы для установки ограничителей на окна, чтобы избежать выпадения детей.
По мнению Рошаля, окна следует оборудовать так, чтобы они были безопасны для детей, начиная со второго этажа.
"Была идея, когда новорожденного ребенка выписывают из роддома, выдавать родителям специальный набор для установки ограничителей на окна. А где-то, говорят, даже не выписывают, пока родители не предоставят справку, что с окнами все в порядке" , - сказал Рошаль на пресс-конференции, посвященной проблеме выпадения детей из окон.
Как заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, с начала года из окон выпали более 100 детей, 15 из них погибли.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 11:00
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Леонид РошальОбщество
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