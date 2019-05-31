Рошаль предложил включить в наборы для новорожденных ограничители на окна

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил выдавать родителям новорожденных наборы для установки ограничителей на окна, чтобы избежать выпадения детей.

По мнению Рошаля, окна следует оборудовать так, чтобы они были безопасны для детей, начиная со второго этажа.

"Была идея, когда новорожденного ребенка выписывают из роддома, выдавать родителям специальный набор для установки ограничителей на окна. А где-то, говорят, даже не выписывают, пока родители не предоставят справку, что с окнами все в порядке" , - сказал Рошаль на пресс-конференции, посвященной проблеме выпадения детей из окон.