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РИА Новости

Закупка Турцией ЗРК С-400 идет в плановом режиме, заявили в Анкаре

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 продолжается в плановом режиме, сообщения СМИ об отсрочке не соответствуют действительности, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в пятницу.
"В последние дни некоторые СМИ распространили новости о том, что, согласно требованию США, Турция рассматривает возможность отсрочки в закупках ЗРК С-400. Эти новости не отражают действительность. Закупка Турцией российских ЗРК С-400 продолжается в плановом режиме", - говорится в сообщении Аксоя.
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Эксперт рассказал, как Турция задействует С-400 для защиты своих интересов
Он вновь напомнил о предложении Турции к США о создании совместной рабочей группы в связи с поставками С-400 для снятия озабоченности американской стороны, которая опасается, что российские ЗРК могут представлять угрозу для новейших американских истребителей F35.
В среду президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил президенту США Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.
США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
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