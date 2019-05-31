Закупка Турцией ЗРК С-400 идет в плановом режиме, заявили в Анкаре

АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 продолжается в плановом режиме, сообщения СМИ об отсрочке не соответствуют действительности, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в пятницу.

"В последние дни некоторые СМИ распространили новости о том, что, согласно требованию США, Турция рассматривает возможность отсрочки в закупках ЗРК С-400. Эти новости не отражают действительность. Закупка Турцией российских ЗРК С-400 продолжается в плановом режиме", - говорится в сообщении Аксоя.

Он вновь напомнил о предложении Турции к США о создании совместной рабочей группы в связи с поставками С-400 для снятия озабоченности американской стороны, которая опасается, что российские ЗРК могут представлять угрозу для новейших американских истребителей F35.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил президенту США Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.