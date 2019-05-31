Закон об украинском языке нужно отменить, считает бизнес-партнер Зеленского

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Отмена закона об украинском языке является первым шагом к завершению войны в Донбасе, считает совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая назначил брата Бориса Шефира Сергея первым помощником главы Украины.

"Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - сказал Шефир в интервью украинскому изданию "Детектор Media".

Он добавил, что запреты - "это искусственная и гадкая штука", и выразил надежду на пересмотр квот украинского языка в СМИ. "Я ожидаю пересмотра квот, 90 % - это много", - сказал он.

По мнению Шефира, украинский язык нужно сделать модным. "Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциям, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском - коммерчески привлекательным", - сказал Шефир.