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РИА Новости

Закон об украинском языке нужно отменить, считает бизнес-партнер Зеленского

Вчера, 11:52
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КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Отмена закона об украинском языке является первым шагом к завершению войны в Донбасе, считает совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир.
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая назначил брата Бориса Шефира Сергея первым помощником главы Украины.

"Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - сказал Шефир в интервью украинскому изданию "Детектор Media".

Он добавил, что запреты - "это искусственная и гадкая штука", и выразил надежду на пересмотр квот украинского языка в СМИ. "Я ожидаю пересмотра квот, 90 % - это много", - сказал он.
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По мнению Шефира, украинский язык нужно сделать модным. "Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциям, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском - коммерчески привлекательным", - сказал Шефир.
Предыдущий президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах. Его резко раскритиковали в РФ. По словам постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС - "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".
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