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РИА Новости

В России с начала года более 100 детей выпали из окон, заявила Кузнецова

Вчера, 11:49
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. С начала года в России из окон выпали более 100 детей, 15 из них погибли, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
На пресс-конференции накануне Международного дня защиты детей Кузнецова озвучила данные, собранные региональными омбудсменами.
"Порой секунда недосмотра, и мы видим трагедии и сломанные детские судьбы. Когда видишь это своими глазами, становится страшно. Только с начала этого года зафиксировано более 100 падений, в 55% из них из окон выпадали дети до четырех лет, 15 случаев закончились смертельным исходом", - сказала она.
Ранее Кузнецова рассказала, что за прошлый год из окон квартир выпали 905 детей, 60% из них - младше четырех лет. Погибли 123 ребенка, стали инвалидами 33.
Врач скорой медицинской помощи
14 мая, 10:22
Под Калугой четырехлетняя девочка выжила, выпав из окна четвертого этажа
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Анна КузнецоваРоссияОбщество
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