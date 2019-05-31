В России с начала года более 100 детей выпали из окон, заявила Кузнецова

"Порой секунда недосмотра, и мы видим трагедии и сломанные детские судьбы. Когда видишь это своими глазами, становится страшно. Только с начала этого года зафиксировано более 100 падений, в 55% из них из окон выпадали дети до четырех лет, 15 случаев закончились смертельным исходом", - сказала она.